Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vergi ve sigorta primi borcu olan vatandaşlar için son başvuru tarihi 27 Ağustos'a uzatılan yapılandırmayı hatırlatarak yapılandırmadan yararlanması tavsiyesinde bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Vergi ve sigorta prim borcu olan vatandaşlarımıza, 27 Ağustos’a kadar uzatılan ve ”son kez” yapılan yapılandırmadan mutlaka yararlanmalarını tavsiye ediyorum. pic.twitter.com/1uRLLowAVh— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 6 Ağustos 2018
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Bakan Albayrak'tan vatandaşlara önemli tavsiye haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER