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Bakan Albayrak'tan önemli açıklama 'Bütçe açığı hedefe uyumlu'

Bakan Albayrak'tan önemli açıklama 'Bütçe açığı hedefe uyumlu'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "YEP'te 2018 sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira öngörmüştük. Bütçe açığı hedefle uyumlu olarak 72,6 milyar lira oldu."dedi

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 11:04 - Güncelleme: 15-01-2019 11:09

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçe açığına dair açıklamalarda bulundu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

"Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur.

Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 oranında azalış göstererek 18,1 Milyar TL olarak gerçekleşti. Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde %19,9 oranında artış göstererek 55,9 Milyar TL'den 67,0 Milyar TL tutarına ulaştı.

OCAK-ARALIK DÖNEMİ
Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri %20,2 oranında arttı ve 757,8 Milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise %15,8 oranında artış göstererek 621,3 Milyar TL tutarına çıktı. Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise %22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu.

TAVİZ VERMEDİK
Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık.

BÜTÇE DİSİPLİNİNDEN SAPMAYACAĞIZ
Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız. Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR22 YORUM

  • misafir 15 Ocak 2019 12:09 Sayın bakan Allahın aşkına bi konuşma artık. Sen konuşunca dolar inişte bile olsa artmaya başlıyor. Bence tutturduğun hedef belki sana göre bir öngörüdür. Öngörü neyse artık kelime manası. Bakan bey milletin cebi yanmaya devam ediyor. Poşet uygulaması başta olmak üzere bir çok madde sayabilirim size yanlış yolda olduğunuzu göstermek için ama sanırım Reisimize yanlış bilgi verdin poşet konusunda taviz vermeyeceğe benziyor. Bu işin uzun süre gideceğini sanmıyorum mutlaka geri adım atacaksınız adım gibi eminim.

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