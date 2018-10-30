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Bakan Albayrak'tan ekonomik dalgalanmaya ilişkin flaş açıklama

Bakan Albayrak'tan ekonomik dalgalanmaya ilişkin flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurda yaşanan hareketlilikle ilgili yaptığı açıklamada, Ekonomik saldırıların yabancı bir başkentte planlandığına dikkati çekti.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 20:40 - Güncelleme: 30-10-2018 20:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, döviz kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili bir açıklama yaptı. Albayrak, 10 Ağustos saldırısının yabancı bir ülkenin başkentinde planlandığını ifade etti.  Albayrak, 12 Eylül'de bile görülmemiş bu saldırının bertaraf edildiğine dikkat çekerek Türkiye için hazırlanan bu planın duvara tosladığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bakanlığının bütçe sunumunda 2019 bütçesine ilişkin ve ekonomik gelişmelere ilişkin, kurdaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı. 12 Eylül'de olmayan bir ekonomik saldırıyla karşılaştık. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok." dedi.

"2019 PİYASAYA GÜVEN VEREN BİR YIL OLACAK"

Türkiye'nin kim ayından itibaren normalleşme sürecine başladığını söyleyen Albayrak, "2019 yılı piyasalara güven veren bir yıl olacak" dedi.

Bakan Albayrak, yapılandırmalara ilişkin de rakamları açıkladı. Albayrak, 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvurduğunu ve 70 milyar liralık yapılandırma,10.8 milyarlık tahsilat yapıldığını açıkladı. Albayrak, 2018 sonuna kadar 17 milyar lira tahsilat öngörüldüğünü söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • verde 30 Ekim 2018 21:58 Dolar olmuş 6 tl, zam olmuş herşeye, bir demir kapı yaptırdım dı. Elim titremedi. Bozuldu alim dedim. Elim varmadı ama mecburdum. Maaş zammı mı geçiniz. Elimiz titremezdi. Şimdi herşeye titriyor. Ekonomik zam, memur asgari ücretliyi mahvetti. Yoksulları zaten söylemeye gerek yok. Hepten perişandır. Üstüne düşünde dolar düşsün. Belki geri ucuzlar da nefes alırız. Nefes alacak gücümüz kalmadı

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