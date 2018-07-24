Bakan Albayrak'tan çok önemli ekonomi mesajları!

Bakan Albayrak "Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" dedi. Bakan Albayrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada ayrıca "Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir" dedi.

Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamasının devamında "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" dedi. Bakan Albayrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

Bugün yaptığımız toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkıye’nın yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesı konularında katılımcıların görüşleri dinlendi.

Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkıları ile ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmaları devam etmekte. Mali alanda atılacak adımlarla enflasyon ile mücadele sürecine azami katkı verilecektir.

  • Siyaset 24 Temmuz 2018 17:01
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