Bakan Albayrak'tan anlamlı İstiklal Marşı paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıldönümü nedeniyle şu mesajı paylaştı:"Milyonlarca şehidimizin kanları ile yazılan, Türk milletinin bağımsızlığa adanmış ruhunun tecessüm ettiği, birlik ve beraberliğimizin en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünde merhum Mehmet Akif'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum."