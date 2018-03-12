Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin yıldönümü nedeniyle şu mesajı paylaştı:"Milyonlarca şehidimizin kanları ile yazılan, Türk milletinin bağımsızlığa adanmış ruhunun tecessüm ettiği, birlik ve beraberliğimizin en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yıl dönümünde merhum Mehmet Akif'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum."
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Bakan Albayrak'tan anlamlı İstiklal Marşı paylaşımı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın ailesi aslen Trabzonludur. 1978 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Berat Albayrak'ın eşi Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan'dır. Berat Albayrak 2015 tarihinden beri Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıdDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER