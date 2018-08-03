Bakan Albayrak'tan ABD kriziyle ilgili flaş sözler!

ABD-Türkiye arasında yaşanan Papaz Brunson kriziyle ilgili konuşan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, 'Konuyu masada çözmeye yönelik güçlü bir irade var' dedi. Albayrak, aynı evin içinde kardeşlerin hatta karı kocanın bile bazen anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyerek ilişkilerin yeniden düzelebileceğine vurgu yaptı.

Bakan Albayrak'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"DÜNDEN DAHA İYİ NOKTADAYIZ"

Rasyonel bir akılla süreci yönetmek lazım. İki ülke ilişkileri tarihi geçmişi olan ilişkiler. Son dönemdeki dalgalanmaların akabinde bunu üstün tutmaya çalışarak yürütüyorum. Sabah dışişleri bakanımızla da görüştüm. Bu noktada baktığımızda iki ülke arasında, iki ülkenin geçmiş hukukuna yakışır şekilde irade ortaya konulmuş, bu önemli bir durum. Dolayısıyla iki ülkenin dışişleri bakanı ülkelerine gidecekler, arasındaki potansiyel ve mevcut krizlerle alakalı yol haritası belirleme noktasında pozitif irade ortaya koyacak. ABD ile bir çok konuda anlaşamadığımız hususlar var. Bu bazen azdı, bazen çoktu. Süreç içerisinde yanlış olan hususlar tespit edildi, bugüne kadar hep yaşadık. Suriye, Münbiç konusuyla ilgili. Şimdi mutabakata varıldı.

Günlük söylemlere dayalı, provokatif bilgilere dayalı değil, devlet ciddiyetinin ortaya koyacağı süreçlerle ortaya koymak lazım.

'İPLER HİÇBİR ZAMAN KOPMAZ'

Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil. Aynı evin içinde iki kardeş bile, 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar.

"ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA YÖNELİK SÖYLEMLER VAR"

Her koşula da hazır olmak zorundayız. Bundan yana sıkıntımız yok. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan 5 dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu; yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım.

'HİÇBİR DÖNEMDE OLMADIĞI KADAR GÜÇLÜ VE KOORDİNELİ YAPI ORTAYA ÇIKACAK'

Şunu ortaya koymak lazım. Biz yeni dönemde atacağımız adımlar ve sürece bakarken biz günlük politikalarla ülkeyi yönetmememiz lazım. Türkiye’nin yapısal ekonomik dönüşümü başlattığı, güçlü ekonomik yeni perspektif ortaya koyan resimle birlikte inşallah farklı süreci ortaya koyacağımızı ifade ettik. Önümüzde 5 yıllık bir iktidar var.

'İLK PROGRAMI YAPTIK, EYLÜL AYINDA AÇIKLAYACAĞIZ'

OVP’nin esas mantığında şunu ortaya koyduk. Çok daha güçlü, çok boyutlu farklı kesimlerin de işin içinde olduğu, hazine merkez maliye paydaşları değil, ekonomistlerin de olduğu, katkıyı ortaya koyarak çok daha gerçek ayakları sağlam yere basan bir OVP’den bahsediyoruz.

Hedeflenen programın ete kemiğe bürünüp açıklanma süreci Eylül’ün ilk yarısında açıklayacağız. Biz bundan ayrı çok güçlü adımlar attık.

'ENFLASYONUN DİZGİNLENMESİYLE İLGİLİ CİDDİ BİR HEDEFİMİZ VAR'

Tasarruf özelinde, enflasyona sebebiyet veren ince çalışmalara dayalı çalışmalar özelinde, bu ay, önümüzdeki ay itibariyle bunların daha somut görüleceği adımlar attık. Piyasadaki bu dalgalanma ve kırılganlığı azaltma noktasında enflasyonu da dizginlemesi ki, ciddi bir hedefimiz var.

'2019 YILI İTİBARİYLE TEK HANELİ RAKAMLARI GÖRECEĞİZ'

Ne deniyor? Marj ve makas var. Diyor ki MB, biz burada para politikasıyla ilgili konu dışında mali disiplini de görmemiz lazım. Bununla ilgili adımları gözlemleyerek bakacağız diyor. Herkesin bir sorumluluğu var. OVP konusunda bizim, hazinenin maliyetinin görevi var. Bir numaralı hedefimiz, öncelikli enflasyon ve faiz düşüşü. Tek haneli rakamlar, ki ben çok net söylüyorum 2019 yılı itibariyle biz tek hanelileri göreceğiz inşallah. Birilerinin tahminleri gibi… Bu düşüş trendinin kırılmasını güçlü şekilde göreceğiz. Çok somut adımlar atmaya başladık, süreç devam edecek. Kamudan başlayarak, tasarruf mali disiplin sürecin adımlarını zaten piyasa görüyor.

FAİZ AÇIKLAMASI

Ben bugün ve yarınla tespitte bulunmak durumunda değilim. 5 yıllık öyle güçlü resim çizeceğiz ki biz, OVP açıklandığında, adımların hepsinin koordineli bir şekilde ulaşmaya çalıştığımız büyük güçlü Türkiye hedefiyle ne kadar uyumlu olduğu görecek. Fiyat istikrarı, enflasyonun düşmesi, faizlerin düşüp ne kadar düşüş trendi olduğunu herkes görecek.

Bu, emin olun; piyasa dediğimiz olgu, menfaat açısından bir algıyla yürür. Bu resme oynayan herkes daha büyük kâr kazanacak. Kazan-kazan’dan kastım o. Reel sektör de nasiplenecek. Borçlanma maliyeti, yatırım maliyetleri, faizlerin düşmesi istihdama da direkt etki yapacağı için bunu ortaya koyacak. Bugünden yarına yaşamayacağız. Hele devletler hiç yaşamaz; 5 yıl. Devletlerin trendinde 5-10 yıl bile küçük süreler.

'SİHİRLİ CÜMLE: UYUM, UYUM, UYUM'

Ben şunu diyorum. Eylül ayında program açıklandığında, art niyetli olmayan herkes şunu görecek. Çok daha sağlam, üretime dayalı büyüme odaklı, ayakları yere sağlam basan, dönüştürecek bir ekonomi dönüşüm sürecini görecek herkes. Bunun içinde üretim var, sanayi dönüşümü var, aktif bir para maliye politikası var, yapısal reformların yasal olarak mevzuat olarak ki Ekim başladığında bankacılık sektörünün dönüşümü, yıllardır konuşulan ama bir türlü atılamayan adımları göreceksiniz. Çok sağlam bir temel üzere adımların atıla atıla güçlü bir binayı inşa edeceğimizi herkes görecek. Ne dedim? Sihirli cümle; Uyum, uyum, uyum.

'TİCARET BAKANLIĞIMIZ SÜRPRİZ ADIMLAR ATACAK'

Biz günlük yaşamayacağız. Türkiye bu stratejik kritik avantajını, güçlü bir yapıya kavuştuğu 15 Temmuz’dan 16 Nisan’dan ve 24 Haziran’dan sonra güçlü bir şekilde yürütecek. Bugün enflasyon rakamı açıklandı, beklentilerin altında pozitif bir süreç yıl sonuna kadar daha olumlu gelişecek. Temmuz ayında -0,28 olumlu bir adım. Ticaret bakanlığımız sürpriz adımlar atacak.