Bakan Albayrak 'Türkiye aktif ve agresif olacak' Davos'tan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta Bloomberg'in sorularını yanıtlıyor. Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Büyüme, yumuşak iniş stratejisini ortaya koyuyor. Türkiye'nin iç tüketimi şu an yolunda. Türkiye bir ihracat ülkesi. Herkes (Merkez Bankası) kendi işini yapıyor. Merkez Bankası işini son bir kaç aydır çok iyi yapıyor. Analitik bir şekilde verileri inceleyerek işlerini yapıyorlar.

TÜRKİYE İYİ BAŞLADI...İlk çeyrek beklentilerimizden daha iyi başladı. Mali ve para politika uyumu son yıllların en iyi seviyesinde. Odaklandığımız konu büyüme, kaliteli büyüme. Türkiye ekonomisi çok büyük bir strateji avantajına sahip. Türkiye, Hazine yönetiminde aktif ve agresif olacak