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Bakan Albayrak talimat verdi! Yeni bir uygulama başlıyor

Bakan Albayrak talimat verdi! Yeni bir uygulama başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik sektöründe yeni bir uygulama için talimat verdi. Bundan sonra elektrik abonelerinin aldıkları hizmetten memnuniyet düzeyi 50 bin kişiyle yapılacak görüşmelerle ölçülecek.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 09:36 - Güncelleme: 20-01-2018 09:36

Elektrik sektöründe yeni bir uygulama başlatılıyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla her ay, elektrik dağıtım şirketlerinin arıza ve kesintilere müdahale, bakım onarım ve diğer hizmetlerine ve uygulamalarına ilişkin abonelerin memnuniyet düzeyi, 50 bin kişiyle yapılacak görüşmelerle ölçülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, birkaç yıl önce elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili şikâyetlerin artması üzerine bu alandaki hizmet kalitesini artırmak için kamuoyu araştırması yaptırmaya ve dağıtım şirketlerine "karne" vermeye başladı. Araştırma kapsamında abonelerin elektrik dağıtım sektöründe sunulan hizmetten duyduğu memnuniyet ya da tepki kayda geçirildi. Albayrak, bu anketlerde abonelerin sunulan hizmetten memnun olmadığının ortaya çıkması üzerine, dağıtım şirketlerinden müşteri memnuniyeti için gereken adımları hızla atmalarını istedi.

Bu çerçevede dağıtım şirketleri, abonelerle doğrudan iletişim sağlamak üzere çağrı merkezleri kurdu. Dağıtım şirketleri elektrik kesintileri ile arızalara müdahale ve bakım-onarım konularında kadrolarını güçlendirdi. Ancak halen bazı şikâyetler gündeme geliyor.

SORU: MEMNUN MUSUNUZ: Dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti için başlatılan yüz yüze anket uygulaması, genişletiliyor. Bu doğrultuda, elektrik dağıtım şirketlerinin arıza ve kesintilere müdahale ve müdahale süresi, bakım onarım ve diğer hizmetlerine ve uygulamalarına ilişkin abonelerin memnuniyet düzeyi ve tepkileri, çağrı merkezi üzerinden her ay 50 bin kişiyle yapılacak görüşmelerle ölçülecek.

Öncelik, belli bir dönem içinde arıza, kesinti ya da başka bir talep veya şikâyetle dağıtım şirketine başvuran abonelere verilecek. Bu abonelere ulaşılacak ve "Dağıtım şirketinin hizmetlerinden memnun musunuz?" sorusu yöneltilecek.

Enerji kaynakları, Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri AŞ (ELTEM-TEK) ile yapılacak anket için sözleşme imzalandığını, hazırlıkların gözden geçirildiğini, kısa süre içinde abonelerin aranmaya başlanacağını söyledi.

DAĞITIM ŞİRKETİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Kaynaklar, yılda 600 bin aboneye çağrı merkezleri üzerinden ulaşılarak "Memnun musunuz? Bölgenizdeki dağıtım şirketi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorularının sorulacağını, abone tepkilerinin "not" edileceğini kaydetti. Sonuçlar, Enerji Bakanlığı'na iletilecek, dağıtım şirketlerinin performanslarını gösteren bir unsur olarak değerlendirmeye tabi tutulacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • remzi ölçen 20 Ocak 2018 09:49 Önce güneydoğuda pkklıların kaçak kullandıkları elektiriğin parasını tahsil edebilecek güce erişin ve biz keriz (!) ve dürüst,fatura ödeyen vatandaşın sırtına yüklemekten kurtarın sonra diğer gelişmelere bakarız.Kimin elktiriğini ödüyorsam haram zıkkım olsun yüzüne gözüne dursun.Amin

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BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Yeni bakanlar kurulu listesinde Berat Albayrak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oldu. BERAT ALBAYRAK KİMDİR ERDOĞAN'IN DAMADI Yükseköğretimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, Ne

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