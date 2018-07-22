Bakan Albayrak startı verdi yeni bir dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları Toplantıları için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik önemli açıklamalar yapan Albayrak'ın neler söylediğini canlı yayında CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen aktardı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak.

Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Eylül'e kadar gerçekçi güçlü bir program hazırlayacağız.'''