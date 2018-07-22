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Bakan Albayrak startı verdi yeni bir dönem başlıyor

Bakan Albayrak startı verdi yeni bir dönem başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik çok önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak "Çok boyutlu etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Çok boyutlu ekonomik diplomasi başlatıyoruz. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek. Piyasalarla kavga etmeyeceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 15:48 - Güncelleme: 22-07-2018 15:48

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları Toplantıları için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik önemli açıklamalar yapan Albayrak'ın neler söylediğini canlı yayında CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen aktardı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak.

Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Eylül'e kadar gerçekçi güçlü bir program hazırlayacağız.'''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • da 22 Temmuz 2018 16:34 açıklamadan pek bi şey göremiyorum veya çıkaramıyorum...

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KİMDİR ?
Berat Albayrak
BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak asl

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