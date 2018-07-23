Bakan Albayrak: OVP’nin ismi değişebilir!

Bakan Albayrak bugün saat 13:00'de İstanbul Dolmabahçe'de bazı ekonomist, bankacı ve köşe yazarlarıyla biraraya geldi. Bakan Albayrak toplantıya katılanların güncel gelişmelerle ilgili görüş ve önerilerini dinledi. Bakan Albayrak, toplantıya ilişkin bilgileri ise Twitter hesabından duyurdu.

Toplantıda yer alan bir katılımcı, "Albayrak toplantıya G20 değerlendirmeleriyle genel bir giriş yaptı. Yazar, ekonomist ve bankacı... 14-15 kişi katıldı. Albayrak daha çok bizim görüşlerimizi dinledi" dedi ve ekledi:

"Ekonomiye ilişkin yaptığı kısa değerlendirmede Albayrak, bakanlık sayısının azaltılması sonrası kurumlar arası koordinasyon artırılmasını sağlayacağını, ekonomide tek sesliliğin önemini, ve Orta Vadeli Programın hazırlıklarından ve belki isminin değişebileceğinden bahsetti" dedi.Bankacı toplantıda Albayrak'ın para politikası hakkında bir yorum yapmadığını da belirtti.

VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU: Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ise şunları söyledi: Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisiyle ilgili önümüzdeki döneme ait görüşleri paylaştık. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisine, farklı görüşler, farklı açılardan bakışlar...Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik neler yapmalı, neler planlanıyor, son birkaç gündür basında da çıkan, sayın bakanın da vurguladığı noktalar, tekrar vurgulandı. Sorunların çözümü konusunda neler yapılması planlanıyor... Görüşlerin paylaşıldığı bir toplantı oldu.

TWITTER'DAN DA DUYURDU: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akademisyenlerimiz ve ekonomistlerimiz ile ekonomi alanında hayata geçirmemiz gereken politikalara ilişkin verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacağımız katkılar ile yol haritamızı ortaya çıkaracağız" ifadesini kullandı.