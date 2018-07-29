Bakan Albayrak gençlere böyle seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Doğu ile Batı arasında her gün çarpışma, çatışma, ekonomik, siyasi ve askeri büyük meydan okumaların yaşandığını söyledi. Albayrak böyle bir dönemde Türkiye'nin önce içeride sonra coğrafyasında ve küresel iklimde bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke olmaya doğru hızla ilerlediğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve Doğu ve Güneydoğulu gençlerin ağırlandığı "Yazımda Kardeşlik Var" projesinin kapanış programı, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı programda konuşan Albayrak, programın binlerce gençle 'gönül köprüsü' oluşturacak kardeş şehir projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu'daki öğrencileri güzel bir iklime getirmek amacıyla başladığını kaydetti.

Projenin tekamül noktasında ve ileri safhalarının içeriğini dinlediğinde çok heyecanlandığını ve manen çok güzel bir muhabbet duyduğunu anlatan Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı'na bu ilk adımın yeterli olmadığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak maddi ne gerekiyorsa yapılacağını söylediğini ifade etti.

İşte Albayrak'ın konuşmasından bazı satır başları:

"Son 16 yılda Türkiye'nin büyük ve güçlü ülke olma yolculuğunda, bazı şeyler birileri tarafından bu coğrafyada unutturulmaya çalışılsa da inşallah yeniden yeşermek için bunlar hatırlatılan bir nesil olarak tarihe geçeceksiniz. Sizden sonraki nesiller de maalesef coğrafyamızda, bu topraklardan olmayan, bu ruh ikliminden olmayan insanları, sizlere ve bizlere özellikle gençliğimize rol model olarak gösterdiler.

"BİZE YORGUNLUK YOK"

Selahaddin Eyyubi Kudüs için uykuyu kendine haram kıldığını ve döşekte yatmayı zül gören bir rol model ve lider oldu. Bu liderin sadece Kürt dünyasına değil, sadece İslam dünyasına değil, dünya tarihine rol model olacak kişileri bize unutturmaya çalıştılar. Ama bu ve benzeri programlar özelinde bu ihya ve yeniden diriliş programları vesilesiyle bir millet, bir ümmet şuuruyla siz, yeniden Allah'ın izniyle dirilişin ilk tohumları olacaksınız. Bize yorgunluk yok. Hayat felsefesini şöyle koymuş bir insanım. Sıkıntılarda yukarıya, rızıkta da aşağıya bakacağız. Sıkılıp, bunaldığım zaman yukarıya bir bakıyorum; ülkemizin başında öyle bir Cumhurbaşkanı var ki yorulmak nedir bilmiyor. O kadar yorulduğu ve koşturduğu bir iklimde bize yorgunluk, uyku falan yok. Çıta o kadar yüksek ki daha çok çalışmamız lazım. Peki şuur, inanç noktasında, davası, milleti ve ümmeti olan böyle bir lidere yakışan bir ülke, birey olmak için tıpkı 15 Temmuz'daki gibi nasıl 81 milyon yek vücut olduysa, bu salonda bir araya gelen sizler, burada aldığınız aşkı ve muhabbeti memleketlerinize gittiğinizde yeşertmekle mükellefsiniz.

"KENDİNİZİ ÇELİK GİBİ YETİŞTİRMEK ZORUNDASINIZ"

İşte bu gençler, bu salonu dolduranlar, sizler Hak'ta vahdeti dirilteceksiniz. Geçtiğimiz seçim döneminde bu vesileyle gezdiğimiz ve dokunduğum siz kardeşlerimden gördüğüm resim, beni inanılmaz mutlu etmişti. Çünkü Türkiye özellikle dünyanın yeni bir ümit ve umut kapısını araladı. Takip ediyorsunuz değil mi? Her gün bir şeyler oluyor. Büyük resimde Doğu ile Batı arasında her gün çarpışmaya ve çatışmaya, ekonomik, siyasi ve askeri büyük bir meydan okumaya gittiği böyle bir dönemde, bizler önce içeride, sonra coğrafyamızda ve küresel iklimde bütün dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz. İşte bunun temeli ve ruhu bu vahdet şuurundan geçiyor."