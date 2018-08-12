Bakan Albayrak: Bu açıkça bir saldırıdır

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolardaki hareketliliğin Türk ekonomisine yönelik açık bir saldırı olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, bankalardaki döviz mevduatlarına yönelik bir müdahalenin kesinlikle olmayacağını ifade etti.

Bakan Albayrak, Hürriyet'ten Vahap Munyar'ın sorularını cevapladı. Kurdaki dalgalanmanın Türk ekonomisine yönelik net bir saldırı ve sınamanın göstergesi olduğunu söyleyen Albayrak, saldırının küresel olduğunu ve tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer sorunların oluşabileceğini ifade etti. İşte Albayrak'ın o açıklamalarından bazı satır başları:

"Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten.

Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir.

Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız.

Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır.

ÖNLEMLER ALINMAYA BAŞLADI

Bakan Albayrak, ekonomi kurmayları ve kurumlar, Uzakdoğu’da piyasaların biz uykudayken açıldığını dikkate alıp, aksiyon planlarını devreye almaya gece yarısından itibaren başladığını söyledi.

Bankalardaki döviz mevduatlarıyla ilgili soruları da cevaplayan Albayrak, "Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak." diye konuştu.

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