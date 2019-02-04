Bakan Albayrak açıkladı! Rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/RHz9A1D4z6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Şubat 2019
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Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı'nın ardından yeni kabinede 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Peki Berat Albayrak aslen nereli, Erdoğan'ın kızı olan eşi kimdir? 21 Şubat 1978 yılında dünyaya gelen Berat Albayrak aslDEVAMI »
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