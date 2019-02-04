Bakan Albayrak açıkladı! Rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/RHz9A1D4z6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Şubat 2019