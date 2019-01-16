Bakan Albayrak açıkladı: Hedef tutturuldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yerli kömür üretimi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak açıklamasında, "Cari açığı azaltmaya yönelik yerli kömür hamlemizin en önemli ayağını oluşturan '2018 yılında 100 milyon ton kömür üretimi' hedefi tutturuldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.