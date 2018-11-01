Bakan Akar'dan askerlik açıklaması Tek tip askerlik mi geliyor?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlikte yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, ''2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde askerlikte yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili, "Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz." demişti. Akar bugün yaptığı açıklamada ise, " 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu açıkladı. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umduğunu ifade eden Akar, yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacaklarını dile getirdi.