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Bakan Akar'dan askerlik açıklaması Tek tip askerlik mi geliyor?

Bakan Akar'dan askerlik açıklaması Tek tip askerlik mi geliyor?

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını bildirdi. Bilindiği gibi her dönem bedelli askerlik konusunda büyük talepler oluyordu.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 18:10 - Güncelleme: 01-11-2018 18:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlikte yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, ''2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde askerlikte yapılacak yeni düzenlemelerle ilgili, "Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz." demişti. Akar bugün yaptığı açıklamada ise, " 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." dedi.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmaların bitirilmek üzere olduğunu açıkladı. Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umduğunu ifade eden Akar, yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacaklarını dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • adalet 01 Kasım 2018 19:16 zorunlu askerlik kalkmalıdır! tayyibin oğlu bilal askere alınmalı siyasilerin, kodamanların bebeleri askerlik yapmalıdır, açlık sınırının altında geliri olan ailelerin evlatları askerden muaf tutulmalıdır. Saç sakal askerde serbest olmalı ahlaksız komutanlar görevden alınmalıdır.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 29. Genelkurmay Başkanı'yken apoletlerini çıkararak Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar aslen nereli, kaç yaşında eşi Şule Akar ve çocukları hakkında neler biliniyor? Hulusi Akar'ın sıradışı pro

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