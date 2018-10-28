Bakan Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bölgemizde 'Türkiye’ye rağmen' atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir.. Ülkemiz, insani değerlere olan bağlılığı ve güçlü demokrasisi ile mazlum ve mağdur milletlerin umudu olmayı günümüzde de atalarına yaraşır şekilde sürdürmektedir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı sitesinden yayımlandı. Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Mesai ve Silah Arkadaşlarım,

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tüm olumsuzluklara rağmen asil milletimizin kahramanlık ve fedakârlığı ile kurulan Cumhuriyet’imizin 95’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Asil Türk milleti; kutsal vatan toprağını işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı 1919’da “Ya istiklal ya ölüm!” parolasıyla başladığı Millî Mücadele’de vatanı, bayrağı, millî ve manevi değerleri uğruna destansı bir çaba göstererek büyük bir zafer kazanmış ve bu zaferi 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmıştır.

Bulunduğu coğrafyanın jeopolitik önemine bağlı olarak pek çok zorlukla karşılaşan genç Cumhuriyet’imiz, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesi ile bu zorluklar karşısında yılmadan mücadele etmiş ve “muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma” hedefini hiçbir zaman kaybetmemiştir.

Dün olduğu gibi bugün de kederde ve kıvançta hep birlikte, omuz omuza hareket eden asil milletimiz, istiklalimize ve istikbalimize yönelik bir saldırı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bağımsızlığına, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkarak karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlikle aşabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Bu birlik ve beraberlik içerisinde yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında kahraman ordumuza daima güvenen, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen asil milletimiz; “ordu-millet” anlayışının en güzel örneklerini sergilemiştir.

Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri; FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, vatanımıza ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı “Ölürsem şehit, kalırsam gazi!” anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilmeden bitmeyecektir.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir oluşuma, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna, “Mavi Vatan”ımız denizlerimizde ve hava sahamızda uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin ihlaline, bölgemizde “Türkiye'ye rağmen” atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti, çevresinde oluşan gerginlik ve çatışmalara, insanların yaşadıkları acılara kayıtsız kalmadan sorunların barışçıl, kalıcı ve adil yöntemlerle çözülmesinin önemine inanmaktadır. Bu doğrultuda tarih boyunca üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren ülkemiz; insani değerlere olan bağlılığı ve güçlü demokrasisi ile mazlum ve mağdur milletlerin umudu olmayı günümüzde de atalarına yaraşır şekilde sürdürmektedir.

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılına milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kararlı adımlarla yürüyerek 2023 hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, ''ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti''nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Asil milletimizin ve Millî Savunma Bakanlığı mensuplarının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyor; hepinize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum.