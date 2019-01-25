Bakan Akar ABD'li kritik isimle görüştü! Flaş Münbiç çağrısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın Jeffrey'i kabul ettiği görüşmede, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı bildirildi. Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakan Akar tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç Yol Haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."
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