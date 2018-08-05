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Bakan affetmiyor! LGS'nin mimarının ekibinden iki kişi daha gitti!

Bakan affetmiyor! LGS'nin mimarının ekibinden iki kişi daha gitti!

TEOG'un yerine getirilen LGS’nin mimarı olan ve çıkan kriz sonrası Milli Eğitim Bakanı tarafından görevinden alınan MEB Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt’un ekibinden 2 kişinin daha işine son verildi. LGS'de 90 binden fazla öğrenci sistem hatası nedeniyle açıkta kalmıştı.

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Eklenme Tarihi: 05-08-2018 06:43 - Güncelleme: 05-08-2018 06:43

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) görevden almalar devam ediyor. Önceki gün yeni liseye giriş sisteminin mimarı olduğu belirtilen Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt ve bazı genel müdürler görevden alınarak haklarında soruşturma açıldı. Dün de Muhterem Kurt’un ekibinden 2 ismin daha işine son verildi. 2014’ten beri Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Koordinatörü olarak çalışan Ergül Dengiz ile Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanı Hüseyin Güç de görevden alındı.

'BANA OLAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADIM'... Güç’ün görev tanımları arasında, ‘Genel Müdürlükçe yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetimini yaptırmak ve güvenli bir şekilde saklamak’, ‘Soru bankası oluşturmak ve geliştirmek, soru bankası oluşturmayla ilgili altyapı çalışmalarını yapmak’ yer alıyor. Liselere Geçiş Sınavı’ndaki (LGS) sorular çok zor oldukları yönünde yoğun eleştirilere neden olmuştu. Güç, Hürriyet’e şunları söyledi: “Bu bir görev değişimi. Yeni arkadaşlara başarılar diliyorum. Kamu hizmeti bir emanettir. Bu noktada gayet huzurluyum, mutluyum, keyifliyim. Bu görevi bana veren yetkililerin güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Müşavir olarak devam ediyorum.”

ATAMALAR DA BAŞLADI... Ayrıca görevden alınan MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram Çetin’in yerine MEB’de Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak görev yapan Özgür Türk atandı. Türk’ten boşalan koltuğa ise aynı birimde Yönetim Bilgi Sistemleri Daire Başkanı olan Ahmet Sarı getirildi. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı’nın görevini ise Eyyup Tanyıldız devraldı., Tanyıldız törende, özetle şunları söyledi:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti: Affetmedi!

 ÖRNEK BİR AĞABEYİMİZ... “Genel müdürümüz beni bürokrasiye kazandıran ve daire başkanı olarak göreve getiren kişidir. Kendisinden başta iletişim olmak üzere çok şey öğrendim. Bu sebeple ilişkimiz ömür boyu devam edecek. Bir işe başlamak kadar bitirmek de önemli. Genel müdürümüz bugün görevinden ayrılırken gördüğümüz şu manzara, görevi süresince çalışmalarını yüz akıyla yaptığının göstergesi. Kamunun menfaatlerini, çalışanlarının haklarını işlerinin gerektirdiği sorumluluk duygusuyla temsil etti. Bir hak ihlaline hiçbir zaman aracılık etmedi. Bu yönüyle örnek aldığımız bir ağabeyimiz. ”

ZARAR TEBLİĞİ OLMADI... Öte yandan Tırnakçı, hakkındaki iddialar üzerine, “Bu projede alımlar nedeniyle devleti zarara uğrattığıma yönelik ne tarafıma yazılı bir tebliğ yapıldı, ne de amirlerimce sözlü soru soruldu” derken, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise hâlâ görevinin başında olduğunu vurguladı.

TEŞEKKÜR EDİYORUZ... Görevden alınan Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Koordinatörü Ergül Dengiz de, Hürriyet’e yaptığı açıklamada özetle şöyle dedi: “4 yıldır koordinatördüm. Normalde bilişim teknolojileri öğretmeniyim. Biraz da öğrencilerime vakit ayırmak istedim. Görevden ayrılmak istiyordum. Bizim açımızdan çok yerinde bir karar alındı. Teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar değerlendirme işlemleri güzel yapıldı, bundan sonra da güzel yapılacağına inanıyorum. Yapılanla ilgili herhangi bir problemimiz yok. Yeni kan gerekiyordu.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Huseyn Ciftci 05 Ağustos 2018 06:58 Şahıs görevden alınmış, diyor ki: "Bugüne kadar değerlendirme işlemleri güzel yapıldı" -- kardeşim madem öyleydi de, seni niye görevden aldılar? böyle diyerek bizi uyutacağını mı zannediyorsun? sen bizim zekamızla alay mı ediyorsun?. Ziya Selçuk iyi yapmış bunları geörevden almakla. YAPILAN SİSTEM HATASI NEDENİYLE 90 bin çocuk açıkta kalmış, madem iyi yaptın da bu kadar çocuk niçin açıkta kaldı? ayıp değil mi? ne gezer?

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