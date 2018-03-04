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Bakan açıkladı! Yemek kartlarıyla market alışverişine son!

Bakan açıkladı! Yemek kartlarıyla market alışverişine son!

Artık bundan sonra yemek kartları market alışverişlerinde kullanılamayacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yemek kartlarının, market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasının önüne geçileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 04-03-2018 16:27 - Güncelleme: 04-03-2018 16:27

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini bildirdi.

Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, yemek kartları ile ilgili komisyon tutarlarının yüksek meblağlara varması nedeniyle piyasada sıkıntı yaşandığını hatırlattı. Bununla ilgili mevzuat noktasında bazı eksiklikler bulunduğunu belirten Tüfenkci, "Mevzuat çıkartmadan neler yapılabilir diye konuştuk. Arkadaşlarımız tarafları bir araya getirerek teknik anlamda çalışmalarını sürdürdü. Yüksek komisyon ücretleri ve ödeme sürelerinin çok uzun olması tartışmalarıyla gündeme gelen yemek kartları sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda sona gelindi." ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışmaların piyasanın sağlıklı işlemesini sağlamak bakımından son derece önemli olduğunu vurgulayan Tüfenkci, bu çalışmaları ilerleyen günlerde kamuoyu görüşüne sunacaklarını kaydetti.

SEKTÖR DIŞI KULLANIMIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakan Tüfenkci, düzenlemeye ilişkin maddeleri de şöyle sıraladı: "Yemek kartı müşterilerinin doğrudan, dolaylı veya gizli olarak iskonto almalarının önüne geçilecek. Yemek kartı şirketlerinin perakende işletmelerden alabileceği komisyon oranına tavan sınır getirilecek. Yemek kartlarının, market alışverişleri gibi yemek sektörü dışındaki sektörlerde kullanılmasının önüne geçilecek. Yemek kartı hizmeti veren şirketlerin akaryakıt, hediye, ödül, teşvik, yardım, konaklama, temsil ve ağırlama gibi hizmetler için çıkarttığı kartlar söz konusu olduğunda işlem ve ödemelerin her bir hizmete özgü olması ve buna ilişkin teknik altyapının oluşturulması kaydıyla birden fazla hizmet için tek bir kartın kullanılabilmesi sağlanacak."

Tüfenkci, sektörde faaliyet göstermek isteyenlere, hizmete başlamadan önce Bakanlığa yazılı bildirimde bulunma zorunluluğunun getirileceğini belirterek, düzenlemelere uymayanlar hakkında da yaptırım öngörüldüğüne işaret etti.

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  • Misafir 04 Mart 2018 17:53 Milletin boğazına göz dikenleri ilk seçimde göndeririz Rabbimin izniyle

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Bülent Tüfenkci
BÜLENT TÜFENKCİ KİMDİR?

Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. Hükümet'te Gümrük ve Ticaret Bakanı oldu. Bülent Tüfenkci kimdir? Bülent Tüfenkci 1966 Malatya’da d&uu

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