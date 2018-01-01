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Bakan açıkladı! FETÖ 2018 yılında Türkiye gündeminden düşecek

Bakan açıkladı! FETÖ 2018 yılında Türkiye gündeminden düşecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ davalarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, “Yargı mensuplarımız özveriyle çalışıyor” diyerek 2018’i işaret etti.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 10:10 - Güncelleme: 01-01-2018 10:10

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sabah’tan İsa Tatlıcan’a önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, “Yargı mensuplarımız özveriyle çalışıyor” diyerek 2018’i işaret etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Mahkemelerin çok hızlı sonuçlandığını görüyoruz. FETÖ davalarında hangi aşamadayız” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“FETÖ davaları 2018 yılında artık Türkiye gündeminden düşecek. Yargı mensuplarımız çok büyük fedakârlıkla çalışıyorlar. Bizim de beklentimiz darbecilerin bir an önce hukuk ölçüsünde gereken cezayı almalarıdır. Mahkemelerimiz asla bir ceza otomatı gibi çalışmamaktadır. Suçlu ile suçsuzu ayırmaktadır. Milletimizin de talebi zaten bu yöndedir. Halkımız 15 Temmuz'dan sonra meydanlarda demokrasi nöbeti tutarken yargımız da adliyelerde bu nöbeti tutmuştur.

YARGI MENSUPLARI 15 TEMMUZ NÖBETİNİ TUTUYOR

Yargı mensuplarımız hala 15 Temmuz nöbetini tutmaktadır. Bakanlığımız, HSK ve yargı mensuplarımız gerçekten bu davalarda adaletin tecelli etmesi için büyük çaba gösteriyor. Davaların uzamaması için iş yükünü azalttık. Yeni mahkemelere kurduk. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar kesin hüküm olmuyor. İstinaf ve Yargıtay boyutu da var. Türkiye bir hukuk devletidir. Eksiklik ve hata varsa bu kanun yollarında düzeltilir. Yürütme organı olarak yargılamaların ne zaman biteceğine biz karar veremeyiz. Bizim arzumuz adil ve hızlı karar verilmesidir. Ergenekon örneğindeki gibi yıllar süren yargılamalar hukuka da zarar veriyor.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mert 01 Ocak 2018 10:14 adalet ve siz artık hikaye...

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