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Bakan açıkladı! Binlerce kişiye kira yardımı

Bakan açıkladı! Binlerce kişiye kira yardımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yılın ilk 6 ayında kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, Türkiye genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin lira, riskli alanlar için ise 132 milyon 984 bin lira kira yardımı yapıldığını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 13:58 - Güncelleme: 23-07-2018 13:58

Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, terörden zarar gören bölgelerde yatırımların devam ettiğini, kira yardımlarından 99 milyon 984 bininin bu bölgelerde yapıldığını belirtti.

Bu yıl hak sahiplerine 15 milyon 840 bin lira faiz desteği verildiğini aktaran Kurum, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında 37 milyon 521 bin lira kamulaştırma yapıldığını ifade etti.

İlgili kurum ve kuruluşlara da kaynak aktarımı sağlandığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"İller Bankası, TOKİ ve belediyelere, kentsel dönüşüm kapsamındaki projelere 1 milyar 606 milyon 308 bin lira kaynak aktarımı sağlanmıştır. Yılın ilk 6 ayında, 31 Mayıs 2012'de yürürlüğe giren 6306 sayılı 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında Türkiye genelinde riskli yapılar için 329 milyon 28 bin lira, riskli alanlar için 132 milyon 984 bin lira kira yardımı yapıldı."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 14:04 bu kira yardımı tam bir yalan bize vermemek için kadıköy belediyesi henüz düzenleme yapılmadı personel yok diye bizi 1 yıl oyaladı son gittiğimizde kira yardımı için süreniz dolmuş dendi hakkımız haram zıkkım olsum

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Murat Kurum
MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

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