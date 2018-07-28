  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bakan açıkladı: Binaların yüzde 65’i riskli

Bakan açıkladı: Binaların yüzde 65’i riskli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İzmir’e sorunları yerinde görmek için geldiğini söyleyen Bakan Murat Kurum, şehirle ilgili yapılabilecekleri istişare etmek istediklerini kaydetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-07-2018 18:48 - Güncelleme: 28-07-2018 18:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Şehirle ilgili yapılabilecekleri istişare etmek istediklerini kaydeden Kurum, "İzmir çok değerli bir şehir. Gayrimenküldeki fiyat artışına baktığımızda şu an Türkiye’deki enflasyonun üstünde bir artış var. 2.5 milyon binanın yüzde 65’i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması bozuk" dedi.

Şehirle ilgili yapılabilecekleri istişare etmek istediklerini kaydeden Kurum, şunları söyledi:

"İzmir çok değerli bir şehir. Gayrimenküldeki fiyat artışına baktığımızda şu an Türkiye’deki enflasyonun üstünde bir artış var. 2.5 milyon binanın yüzde 65’i riskli. Ekonomisi büyük bir şehir olmasına rağmen yapılaşması bozuk. Biz belediyeler ve teşkilatlarla inşallah el birliğiyle bu oranları aşağı çekeceğiz. Bu bizim büyük bir problemimiz. İzmir’i bir turizm ve sanayi şehri olarak hak ettiği noktaya getirmek için elimizden gelen yapacağız. "

DENİZ ULAŞIMINA YATIRIM

100 günlük program hazırlayıp şehirlerdeki sorunların çözümü için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurum, şehirlerin dönüşümü noktasında ciddi kararlar aldıklarını belirtti. İzmir’deki imar barışı başvurusunun 275 bin olduğunu anlatan Kurum, bunun Türkiye’deki toplam başvurunun yüzde 10’una tekabül ettiğini dile getirdi. Bu rakamların kentte yapılaşmanın sıkıntılı olduğunun göstergesi olduğunu belirten Kurum, "Kentsel dönüşüm için alanları ziyaret edecek ve hızlı kararlar alacağız. Şehirlere değer katacak projeler için karar alacağız. İzmir bir deniz şehri. Deniz ulaşımını hızlandırmak için yapılması gerekenleri yapacağız. Bugün katı atık tesisi sorununu görüştük. Tesisin yapımını hızlandıracağız. Bu tesisi inşa etmemiz gerekiyor. 21’inci yüzyılda bu sorunu çözmek gerek" diye konuştu.

İzmir’de millet bahçesi için yer araştırması yapacaklarını aktaran Bakan Murat Kurum, vatandaşların nefes alıp gezeceği, herkesin ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlar üreterek kenti şaha kaldıracaklarını söyledi. İzmir’in kaynaklarının yeterli olduğunu vurgulayan Kurum, istihdam noktasında ülkeye büyük katma değer sağlanabileceğini ifade etti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bakan açıkladı: Binaların yüzde 65’i riskli haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro