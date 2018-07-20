Bakan Abdulhamit Gül'den FETÖ açıklaması: Yeni bir delile ulaştık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, " 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

''TÜRK YARGISINA İADE EDİLSİN İSTİYORUZ''

İyi terörist, kötü terörist ayırımıNnın yapılmamasının altını çizen Adalet bakanı, ''Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devleti iseniz teröristi korumayacaksınız, terör örgütünde ayırım yapmayacaksınız. İyi terörist, kötü terörist ayırımı yapmayacaksınız. Kaldı ki biz, bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz. Elbette kararı mahkeme verecektir" ifadelerini kullandı.

''OHAL SONA ERDİ''

Gül ayrıca, "Olağanüstü hal sona erdi. Bu ülkemiz için çok önemli bir gelişmedir" dedi.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Bakan Gül, terörist cenazelerine katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılan HDP'li milletvekillerine ilişkin, "Türkiye hukuk devletidir. Herkes hukuka, kanuna, nizama uymak zorundadır. Bu konuda da farklı bir durum olursa ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapar" dedi.

''4 BİN HAKİM SAVCI İHRAÇ EDİLİDİ''

''4 bin hakim savcı ihraç edildi'' diyen Gül, "FETÖ'nün yargıdan temizlenmesiyle beraber, 15 Temmuz sonrasında yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi, yargı kendi mecrasına oturmaktadır. Nasıl Türkiye normalleşerek şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da artık rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak şekilde bir yapılanma söz konusudur. Artık yargıda da bunu yavaş yavaş hissetmekteyiz. Vatandaşlarımız da bunu hissetmektedir." şeklinde konuştu.

''2 BİNİN ÜZERİNDEN MAHKUMİYET SÖZ KONUSU''

15 Temmuz gecesi sonrası hukuki süreci detaylı bir şekilde anlatan Gül, "15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, fiili FETÖ yargılamalarının neredeyse üçte ikisi tamamlanmış durumda. Bu yıl sonu itibarıyla da bu davaların nihayete ereceğini görüyoruz. Burada da yine ağırlaştırılmış müebbet ve farklı sürelerde mahkumiyet öngörülen 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. Yine beraat eden sanıklar da var. Bu yargılamalar adil bir şekilde devam ediyor. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir." dedi.

AKIN İPEK KONUSU

Akın İpek'in pasaportuna el konulmasıyla ilgili konuşan Gül, ''Bu konuda medyada yansıtılandan farklı gelişmeler de var ama her halükarda süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. Terör örgütlerinde ayrım yapmayacaksınız, iyi terörist, kötü terörist ayrımı yapmayacaksınız." ifadelerini kullandı.



''İSRAİL'İN BU ADIMDAN VAZGEÇMESİNİ BEKLİYORUZ''

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İsrail Meclisi'nin, "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etmesine ilişkin, "Son kanun tasarısı Ortadoğu'yu daha da barıştan uzaklaştırmaya daha da şiddet sarmalına yaklaştırmaya yönelik çok tehlikeli bir adımdır. İsrail'in bu adımdan derhal vazgeçmesini bekliyoruz" dedi.