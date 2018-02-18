Bak kızım bu senin baban! 6 aylık şehit kızı babasını uğurladı...

AFRİN'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin, memleketi Samsun'da binlerce kişinin katıldığı törenle gözyaşları arasında toprağa verildi. Törende şehidin 6 aylık kızı Reyhan Öykü Şahin’in babasının tabutunu okşaması yürekleri dağladı.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin'in cenazesi, dün gece askeri kargo uçağı ile Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı, bugün Havza ilçesinde evinde helallik alındıktan sonra Havza ilçesi Kevser Camii’ne getirildi. Şehidin babası Mustafa Şahin, oğlunun askeri parkasını giyerek oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü.