Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’na atanan Prof. Dr. Derviş Yılmaz, dekanlık makamında gerçekleşen devir-teslim töreni ile görevine başladı.
Törene; Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aydın Him katıldı.
Rektör Alişarlı, Prof. Dr. Derviş Yılmaz’a başarılar dileyerek, yeni görevinin üniversitemize hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tören, çiçek takdiminin ardından sona erdi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesine yeni dekan haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER