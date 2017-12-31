Bahtiyar Ölmez 9.bölüm fragmanı son bölümde Bahtiyar'ın başı yine dertte

ATV'nin cumartesi günleri ilgiyle takip edilen dizisi Bahtiyar Ölmez yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Başrollerini Yetkin Dikinciler ile Hande Subaşı'nın paylaştığı Bahtiyar Ölmez yeni bölüm fragmanı yayılandı mı?

Ekranların oldukça büyük bir heyecanla takip edilen dizisi Bahtiyar Ölmez yayınlanan son bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Yayınlanan son bölümde Bahtiyar'ın kestiği racon damga vurdu. Memduh ve Anıl sorunu kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştı. Ancak bu daha büyük bir soruna neden oldu. Anıl ve Memduh ne olduğunu bile anlayamadan kendilerini Fuat'ın elinde buldu. Öte yandan Bahtiyar, Aylin'i her şeyin Fuat'ın tezgahı olduğuna ikna etti ve Aylin sonunda eve döndü. Heyecanın eksik olmadığı Bahtiyar Ölmez 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHTİYAR ÖLMEZ 9.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Bahtiyar Ölmez 9.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bahtiyar Ölmez 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden takip edebilirsiniz.

BAHTİYAR ÖLMEZ 6 OCAK'TA EKRANA GELECEK Mİ?

Kanallar genellikle yeni yılın ilk haftası dizilerin yeni bölümlerini ekrana getirmiyorlar. ATV'nin yayın akışında konuyla ilgili henüz bir bilgi yok. İlerleyen günlerde Bahtiyar Ölmez'in hangi gün ekrana geleceği ortaya çıkacak.