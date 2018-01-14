Bahtiyar Ölmez 9. bölüm fragmanı

ATV'de cumartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Bahtiyar Ölmez son bölümde Bahtiyar'ın yaptığı itiraf damga vurdu. 9.bölüm ardından herkes yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki Bahtiyar Ölmez 10.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahtiyar Ölmez yayınlanan son bölümüyle ekrana. Bahtiyar Ölmez son bölümde Fuat'ın Nuran'ı kaçırdığını öğrenen Bahtiyar Fuat'la yüzleşti. Fuat, Bahtiyar'la ilgili bulduğu ipucunun peşindedir ve bu ipucu onu tekrardan Bahtiyar'ın evine götürecektir. Bahtiyar Ölmez, Fuat'ın gerçek kimliğine yaklaştığından habersiz şekilde, Aytekin'i Bahtiyar'ın öldüğüne ikna etme telaşındadır. Ancak Bahtiyar Ölmez, Anıl ve Memduh'un bunun için yaptıkları plan işe yaramadığı gibi, arkasında büyük bir gizem bırakır. Fuat'ın Nuran'ı kaçırdığını öğrenen Bahtiyar Fuat'la yüzleşti. Bahtiyar Fuat'ın namlusuna doğru yürürken her şeyi itiraf etti. Bütün bunlar olurken, öldü bilinen Rıfat'la ilgili şok edici gerçek ortaya çıktı. Peki Bahtiyar Ölmez'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHTİYAR ÖLMEZ 10.YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Bahtiyar Ölmez 10.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bahtiyar Ölmez 10.yeni bölüm fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.