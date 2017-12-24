  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm neler olacak cumartesi günü var mı?

Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm neler olacak cumartesi günü var mı?

Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. 30 Aralık 2017 Cumartesi günü ekrana gelecek olan Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanına gelin yakından bakalım.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-12-2017 09:42 - Güncelleme: 24-12-2017 00:34

ATV'nin cumartesi günleri ilgiyle takip edilen dizisi Bahtiyar Ölmez yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. İzlerken güldüren Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanına gelin yakından bakalım.

Başrollerini Hande Subaşı ile Yetkin Dikinciler'in paylaştığı Bahtiyar Ölmez yayınlanan son bölümde aşk sahneleri damga vurdu. 30 Aralık'ta ekrana gelecek olan Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölümü şimdiden merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır ekranlarda olan ve cumartesi günü güçlü rakipleriyle mücadele eden Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHTİYAR ÖLMEZ 8.YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz..

BAHTİYAR ÖLMEZ REYTİNGLERDE NE YAPIYOR? Bahtiyar Ölmez cumartesi günleri güçlü rakipleriyle mücadele ediyor. Kalbimdeki Deniz, Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Gelin ve Dostlar Mahallesi ile mücadele eden Bahtiyar Ölmez TOTAL ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almayı başarıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm neler olacak cumartesi günü var mı? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 06:47 Beğeniyle izliyoruz aynen devam

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat