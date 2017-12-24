Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm neler olacak cumartesi günü var mı?

ATV'nin cumartesi günleri ilgiyle takip edilen dizisi Bahtiyar Ölmez yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. İzlerken güldüren Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanına gelin yakından bakalım.

Başrollerini Hande Subaşı ile Yetkin Dikinciler'in paylaştığı Bahtiyar Ölmez yayınlanan son bölümde aşk sahneleri damga vurdu. 30 Aralık'ta ekrana gelecek olan Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölümü şimdiden merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 2 aydır ekranlarda olan ve cumartesi günü güçlü rakipleriyle mücadele eden Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHTİYAR ÖLMEZ 8.YENİ BÖLÜM FRAGMANI: Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bahtiyar Ölmez 8.yeni bölüm fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz..

BAHTİYAR ÖLMEZ REYTİNGLERDE NE YAPIYOR? Bahtiyar Ölmez cumartesi günleri güçlü rakipleriyle mücadele ediyor. Kalbimdeki Deniz, Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Gelin ve Dostlar Mahallesi ile mücadele eden Bahtiyar Ölmez TOTAL ve AB sıralamasında ilk 10'da yer almayı başarıyor.