Bahçeyi kazarken Ferrari buldu!

Bahçeyi kazarken Ferrari buldu!

İnsanlar bahçelerinde gömü bulabiliyorlar. En çok bulunan gömüler arasında bozuk paralar, mücevherler ve tarihi eserler var. 1978 yılında bir aile Los Angeles’a taşındı. Çiftin iki çocuğu bahçede oynamaya ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyordu. Bir gün eğlence amaçlı olarak bahçeyi kazmaya başladılar. Anne ve babaları başta kızsa da sonradan çok sevindi. Çocukların bahçeyi kazarken buldukları şey daha sonra bütün dünyayı hayrete düşürecekti.

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Bahçeyi kazarken Ferrari buldu!

İki çocuk bahçeyi kazarken kazmayı sert bir cisme vurunca belki de hazine bulduklarını düşündüler. Hızla buldukları nesnenin etrafını kazmaya başladılar. Toprağın altından bir Ferrari çıktı! Bulduklarını anne ve babalarına gösterince onlar da şok oldu. Hemen polise haber verdiler. Olay yerine gelen yetkililer aracı topraktan çıkarmayı başardılar.

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Bahçeyi kazarken Ferrari buldu!

Polisler aracın içini dışarıdan incelemeye başladıkları sırada içeride havlular gördüler. Kapıyı açtıklarında ise çok kötü bir koku aldılar. Aracın içinde hayatını kaybetmiş birinin olabileceğini düşünmeye başladılar. Neyse ki iyice incelediklerinde içinde insan vücuduna rastlanamadı. Aracın içi tamamen boştu.

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Bahçeyi kazarken Ferrari buldu!

Çıkardıkları araç 1974 model Ferrari Dino 246 GTS’ten başka bir şey değildi. Polis bir de aracın çıkarıldığı noktada eskiden bir havuzun olduğunu saptadı. Araç bir şekilde havuza girmişti. Bunun nasıl gerçekleştiği ise hala bilinmiyor.

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