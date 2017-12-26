Bahçesinde bir kavanoz buldu içinden çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bir kavanoz buldu içinden çıkanlar şoke etti

Evinizin bahçesinde sakin bir şekilde düzenleme yaparken bir anda hayatınızın şokunu yaşatan bir şey bulduğunuzu düşünün. İşte onlara da tam olarak öyle oldu.
Evinin bahçesinde düzenleme yapan adam, duvar arasında garip bir cisimle karşılaştı. Yağ dolu sıvı bir kavanoz ve içinde yüzen bez bebek. Buna ek olarak, üzerinde isim yazılı bir kağıt parçası... Evin sahibi ne kazdığını, bunun ne amaçla yapıldığını hala araştırıyor ama, çoğu kişi bunun bir çeşit büyü olabileceği düşünüyor. Ç

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Bahçesinde bir kavanoz buldu içinden çıkanlar şoke etti

Çünkü içinde bulunan bebek akıllara 'Voodoo' büyüsünü getiriyor. Peki nedir bu voodoo büyüsü? Birçok Afrika ülkesinin ulusal dini olarak görülen bu büyü günümüzde etkili bir şekilde tavsiye ediliyor. Yapılan kişi üzerinde hiçbir iz bırakmaz ve o kişiyi ölüme bile götürecek etkileri vardır. Büyüye maruz kalmış kişiler önce hastalanmaya başlar ve aşamalı olarak ölüme kadar ilerler.


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Bahçesinde bir kavanoz buldu içinden çıkanlar şoke etti

Öncelikle Voodoo büyüsünün yapılan kişi üzerinde hiç bir iz bırakmadan o kişiyi ölüme kadar götürecek etkileri olması bu büyünün son derece tehlikeli bir büyü olduğunu gösteriyor. Bu sihre maruz kalmış kişiler doktora bile gitseler hiç bir şekilde yapılan büyünün bir izi kişi üzerinde belli olmuyor. Etki süreci yavaş bir şekilde aşama aşama gerçekleşiyor. Voodoo büyüsünü ilk defa Haiti’li insanlar bulmuş ve uygulamışlardır. Bu yüzden bu büyü özellikle Haiti’de oldukça çok yaptırılan bir sihir şeklidir.


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Bahçesinde bir kavanoz buldu içinden çıkanlar şoke etti

Bu büyüye maruz kalmış kişiler zaman içinde yavaş yavaş eriyerek hastalanmaya başlarlar, akabinde aşamalı olarak ölüme kadar varan sonuçları meydana gelir. Voodoo büyüsü yapılan kişilerde ilk öne çıkan değişiklik psikolojik davranış bozuklukları oluyor. Kişinin ilk başta tüm davranışları olumsuz olarak değişmeye başlıyor sonrasında çevresindeki insanlara karşı agresif tutumlar içine giriyor. Bisr süre sonra da arkadaşları tarafından tamamen dışlanan biri haline geliyor.

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