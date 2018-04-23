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Bahçeli'ye Akşener'in adaylığı soruldu

Bahçeli'ye Akşener'in adaylığı soruldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, gazetecilerin Akşener sorusuna, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız" belli sözleriyle cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 20:17 - Güncelleme: 23-04-2018 20:17

MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan için düzenlenen resepsiyonda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Akşener'i bize sormayın bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli" dedi.

Meclis'te 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını cevapladı. 

Meclis'te bugün yaşananların sorumlusu olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteren Bahçeli, CHP liderinin Meclis'e gerginlik çıkarmak için geldiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili soruya ise Bahçeli, 
"Akşener'i bize sormayın bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli" cevabını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kundemacı 23 Nisan 2018 21:11 Nasıl hizaya geldi. Akşener' in aday olduğunu öğrenince: "Bizim adayımız belli" diyor. Zaden bunun Akşener' i destekleyeceği belliydi. Nasıl Akşener' den yana döndü.

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