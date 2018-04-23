Bahçeli'ye Akşener'in adaylığı soruldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, 23 Nisan için düzenlenen resepsiyonda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Akşener'i bize sormayın bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli" dedi.

Meclis'te 23 Nisan resepsiyonuna katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Meclis'te bugün yaşananların sorumlusu olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteren Bahçeli, CHP liderinin Meclis'e gerginlik çıkarmak için geldiğini ileri sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili soruya ise Bahçeli,

"Akşener'i bize sormayın bizim Cumhurbaşkanı adayımız belli" cevabını verdi.

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