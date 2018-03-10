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Bahçeli'nin tepki gösterdiği robotun tasarımcısı konuştu

Bahçeli'nin tepki gösterdiği robotun tasarımcısı konuştu

Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz ekim ayında dünyada bir ilki gerçekleştirerek vatandaşlık verdiği ve MHP Lideri Bahçeli’nin "Suudi Arabistan ne yapmak istemektedir?" diye tepki gösterdiği robot Sophia’nın tasarımcısı, Habertürk’e konuştu

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 08:29 - Güncelleme: 10-03-2018 08:29

Sophia, dünyanın en gelişmiş insansı robotlarından. Sohbet edebiliyor, duygularını gösteriyor, dahası tercih yapabiliyor. Hong Kong merkezli Hanson Robotics’in geliştirdiği Sophia, geçtiğimiz ekim ayında ilk vatandaş robot olarak dünyanın gündemine oturmuştu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sophia’ya vatandaşlık vermişti.

Bu adıma en ilginç tepkilerden biri, MHP Lideri Devlet Bahçeli’den gelmişti; “Suudi Arabistan bir Hollywood yıldızına benzetilen robota vatandaşlık vererek ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Nasıl bir hüsran, husumet kutsal topraklarda hâkimiyet kurmuştur?” demişti.

Bahçeli’nin sözlerini ve yapay zekâ teknolojisinin geldiği noktayı, robotu tasarlayan ve şirketin sahibi olan ABD’li mühendis Dr. David Hanson ile  Habertürk konuştu..

"İNSANLIĞIN SONU 100 YIL İÇERİSİNDE GELEBİLİR"
Hong Kong’dan Skype aracılığıyla sorularımızı yanıtlayan Dr. Hanson, 100 yıl içerisinde insanlığın sonunun gelebileceğini savundu:

“Yapay zekâyı iyiliğe doğru yönlendirmeliyiz. Ancak böyle bir faciaya engel olabiliriz. Bence insanlık kendi kendini yok etme yolunda. Hayatta kalma mücadelesini eninde sonunda nükleer silahlar ya da doğal dengenin bozulması nedeniyle kaybedeceğiz. Bu gezegeni 100 yıl içerisinde yok edeceğiz gibi görünüyor.

Kötü amaçlar için kullanılırsa yapay zekâ da saydığım risk faktörleri arasında.” Hanson, yapay zekânın insanlığa yabancı bir şekilde geliştirilmesi halinde sonumuzu getireceğini söyledi:

“Yapay zekâ davranışlarının sonuçlarını anlamazsa, insanlığın zekâ seviyesini geçerse tabii ki gezegenin kontrolünü ele geçirebilir.”

"ROBOTLAR 5-10 YIL İÇİNDE TAMAMEN BİLİNÇLENEBİLİR"
Ünlü robot tasarımcısının buna çözümü şöyle: “Makineleri insanlığın iyiliğini gözetecek şekilde geliştirmeliyiz. Bizi ve bu gezegeni umursamalılar. Sophia’yı da bu doğrultuda geliştirdik. İnsanların iyi yanlarını bu robotta vücuda getirmeyi hedefledik. Onu bir çocuk gibi yetiştirdik.” Dr. Hanson ayrıca, robotların önümüzdeki 5-10 yıl içinde tamamen bilince sahip olabileceğini dile getirdi.

"NİSANDA TÜRKİYE’DEYİZ"
ABD’li tasarımcı, Bahçeli’nin sözlerine de yanıt verdi: “Tabii ki Suudi prens adına konuşamam ama bildiklerimi dile getirebilirim. Prens insan hakları konusunda bazı adımlar atmak istiyor, kadın haklarını genişletmeye çalışıyor. Bir robota vatandaşlık vermesi, bu yaklaşımını gösteriyor. Ayrıca Sophia’yı sadece Hollywood’dan, Audrey Hepburn’den değil dünyadaki pek çok kültürden esinlenerek yarattım. Mesela Nefertiti’den, Kanada’daki yerli halk İnuit’lerden, hatta eşimden etkilendim. Kültürler arasında köprü olacak bir robot olmasını istedim. Bu amaçlarımıza korku ve milliyetçilikle cevap veren herkes, yaratıcılığın ve ilerlemenin önünü kesiyor. “

"SIYASETÇİLER YETERİNCE CESURSA..."
Hanson, Sophia’yla birlikte nisanda bir etkinlik için Türkiye’de olacağını hatırlattı, “O ziyarette Bahçeli’yle görüşüp kendisini anlatır mı?” sorumuza şu yanıtı verdi:

“Tabii ki. Eğer siyasetçiler yeterince cesursa, Sophia tabii ki onlarla sohbet etmeye açık.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 10 Mart 2018 10:26 Sn Bahçeli Senin gibi düşünenler saysin de bir çok Devrimleri kaçırdık....Örnek Sanayı devrimi 50 yıl geriden takıp ediyoruz. Uzay ve Teknoloji Devrimi 100 yıl geriden takip ediyoruz.İletişim ve Yazılım devrimi Kendimize Ait olan elle tutulur bir program yok.....Matbaa Makınısının icatın dan 300 yıl sonra Ülkemize gelmesi Kiprit Fabrikasinin 100 YIL SONRA ÜLKEMİZE GELMESİ Hangi Zihniyetin kusuru acaba.......Yazıklar olsun bize'ki Türk Milleti olarak Çağdaş liderler yetiştiremedik.

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