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Bahçeli'nin külliyedeki fotoğrafı binlerce yorum aldı

Bahçeli'nin külliyedeki fotoğrafı binlerce yorum aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Parti Nevşehir heyeti birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde poz vererek Cumhur ittifakını perçinledi.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 15:57 - Güncelleme: 10-07-2018 15:57

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene katılan AK Parti Nevşehir heyeti, seçimlerde Cumhur ittifakı kurdukları MHP Lideri Devlet Bahçeli ile poz verdi.

Fotoğrafta, İl Başkanı M. Rauf Yanar ile AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Devlet Bahçeli’nin sağ tarafında, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan sol tarafında yer aldı.

Bu fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı ve binlerce yorum yapıldı. Her iki taraf da Cumhur İttifakı'nın devam ettiğinin, birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarının fotoğrafını vermiş oldu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 10 Temmuz 2018 17:02 Haber mi bu şimdi? Çok önemliydi

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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