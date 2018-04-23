Bahçeli'nin İYİ Parti sıralarına bakışı olay oldu! İşte o anlar...

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. İYİ Parti CHP'den gelen 15 milletvekili ile Meclis'te grup kuran İYİ Parti, Genel Kurul'da yan yana oturdu. 23 Nisan özel oturumu için Meclis'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti sıralarına bakışı dikkat çekti...
MHP sırasının en önünde MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grup sırasının başında ise bir dönem MHP'de grup başkanvekilliği de yapan Yusuf Halaçoğlu oturdu.
Devlet Bahçeli ile Yusuf Halaçoğlu, birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen tek bir söz etmediler, göz göze bile gelmediler.
Meclis Genel Kurulu toplantısının başlangıcında MHP'liler İYİ parti için ayrılan sıralara itiraz etmiş ve yer değişikliği yapılmıştı...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER