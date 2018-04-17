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Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" deyip "26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapalım" çağrısı yaptı. Bahçeli'nin çağrısına CHP'den ''Hodri meydan'' yanıtı geldi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 11:38 - Güncelleme: 17-04-2018 11:38

ANKARA gündemi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla bir anda değişti. Bahçeli "Türkiye'nin bu şartlarda 3 Kasım 2019'u beklemesi mümkün değildir" deyip "26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapalım" çağrısı yaptı. Bahçeli'nin çağrısına hükümet ve muhalefet partilerinden yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan Bahçeli'nin erken seçim çağrısı için ''hodri meydan her zaman varız'' yanıtını verdi. Tezcan'ın açıklamaları şöyle:

SANDIK ÇAĞRISINA EVET DİYORUZ: "Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda iflas etmiş bir iktidar vardır, ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar kapıya dayanmıştır, kurun ateşi düşmüyor, Türkiye hem içeride hem dışarıda yalnızlaşan bir sürece girmiş, 16 milyon yoksulu olan ülke. Konuşuruz tarihi, 26 Ağustos da olabilir, bir hafta önce de olur sonra da olur. Sandık çağrısına biz evet diyoruz, yalnız millet çözecektir.

ERDOĞAN NE DİYECEK MERAK EDİYORUZ

Yalnız şunu da millete anlatmak zorundalar. Bugüne kadar ülkeyi tek adam koalisyonuyla bu noktaya taşıyanlar, bu kararı alırken istişare ettiler mi etmediler mi bilmiyoruz. Bunu da aynı şekilde ortak karar olarak paylaşabilirlerdi, paylaşmadılar. Biz de merakla büyük ortağın, büyük aktörün Erdoğan'ın ne diyeceğini merak ediyoruz."

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına AK Parti'den ilk tepki....

MHP Lideri Bahçeli'den son dakika erken seçim çıkışı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • mniksek 17 Nisan 2018 11:55 SAYIN BAHÇELİ BURADA HATALI BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTIR, İTTİFAK YAPTIĞIN PARTİYLE KONUŞMADAN BÖYLE BİR ÇIKIŞ YAPILMASI DOĞRU DEĞİL, SN ERDOĞAN TEK BAŞINA İTTİFAKSIZ BİLE CUMHURBAŞKANLIĞINI HAVADA KARADA RAHAT KAZANIR...

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