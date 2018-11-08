Bahçelievler'deki cinayetin sanığı tutuklandı

BAHÇELİEVLER'de lise öğrencisi M.C.K'yı elindeki pompalı tüfekle defalarca ateş ederek öldürülen şüphesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dünkü olayın ardından gözaltına alınan M.K'nin (15), Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık sorgusu sonrası şüpheli M.K, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, M.K'nin tutuklanmasına karar verdi.Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokağı'nda, arkasından yaklaşan kişi tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edilerek ağır yaralanan Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.C.K. (15) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın faili olduğu iddiasıyla M.K. (15) gözaltına alınmıştı.