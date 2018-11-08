Bahçelievler'de lise öğrencisi pompalı tüfekle vuruldu

İSTANBUL Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Mert Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mert Can Karagöz'ün sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Mert Can Karagöz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yaşanan dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mert Can Karagöz arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada saldırgan arkasından pompalı tüfekle ateş ettiği, sonrasında yanına gelerek 2 el daha ateş edip olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Mert Can Karagöz’ü öldüren zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK KAÇTI"

Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."