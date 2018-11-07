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Bahçelievler'de dehşet: Yolda yürürken öldürüldü!

İSTANBUL Bahçelievler'de sokak ortasında pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki lise öğrencisi Emre Can Karagöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 18:32 - Güncelleme: 07-11-2018 18:32

İSTANBUL Bahçelievler'de 15 yaşındaki lise öğrencisi Emre Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Sırtından ve ensesinden yaralanan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay 16.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Mine Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre lise öğrencisi Emre Can Karagöz sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Emre Can Karagöz'ün sırtına ve ensesine 3 mermi isabet etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çocuk kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Talihsiz çocuk ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Emre Can Karagöz hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"VURAN ÇOCUK SİLAHI OMUZUNA TAKARAK KAÇTI"

Silah seslerini duyarak, sokağa çıktığını belirten Aydın Akdağ isimli bir görgü tanığı olayı şöyle anlattı:

"Silah seslerini duyunca dışarıya koştum. Çocuk yerde yatıyordu. İlk müdahaleyi yaptım. Daha sonra ambulans geldi. Vuran çocuk silahı omuzuna takarak, kaçtı. Vuran da onun yaşlarındaydı. 3 el ateş ettiler. Sırtından ve ensesinden vurdular."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 18:59 Bu mahallede yaşıyorum. Artık yaşanmaz bir hale geldi. Polis yok, eli silahlı insanlar sokaklarda cirit atıyor.

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