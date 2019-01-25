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Bahçelievler'de bir gecede iki korkutan yangın

Bahçelievler'de bir gecede iki korkutan yangın

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen iki yangında önce bir midibüs, ardından bir spor salonu alev alev yandı. Mahalleli korkulu gözlerle yangını izlerken akıllara terör şüphesi olabileceği geldi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 08:36 - Güncelleme: 25-01-2019 08:36

Bahçelievler, bir gecede meydana gelen iki yangınla rahat uyuyamadı. İlk olarak Efe Sokak'ta bir midibüs yandı. İtfaiye ekipleri, araca müdahale ederken gelen ihbar sonrası, midibüsün yandığı yerin 2 arka sokağında bir spor salonunun yandığı bilgisine ulaştı.

 Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kundaklama üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Yaşanan olaylar sonrası mahalle sakinlerinden bazıları bunun bir terör olayı olacağını söyledi. Bazı vatandaşlar sokakta ellerinde molotof kokteyli olan kişileri gördüğünü aktardı.

Olay yeri inceleme ekipleri iki yangın alanında bir süre çalışma yaparken, polis çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

“Terör saldırısı olabilir”
Sesler duyduğunda dışarı çıkıp bakan görgü tanıklarından Umut Soytürk, “Cam kırığı sesi vardı ben kavga sandım. Dışarı çıktım alevler yükseliyordu, sonra itfaiyeyi ardık itfaiye geldi sündürdü çok şükür. Çevrede dolaşanlar var diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum arkada da otobüs yakmışlar terör saldırısı olabilir. Polis ve itfaiye ne olduğunu söyleyecek artık” dedi.

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