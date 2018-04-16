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Bahçelievler su kesintisi İSKİ sular ne zaman gelecek?

Bahçelievler su kesintisi İSKİ sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi, 16 Nisan hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Bahçelievler'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İSKİ'den bugün İstanbul'un en kalabalık semtlerinde yaşayan vatandaşları üzecek açıklama geldi. Başta Bahçelievler olmak üzere birçok yerde 16 Nisan Pazartesi günü 10.00 ile 17 Nisan Salı günü 06.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. Peki Bahçelievler'de sular yarın ne zaman gelecek?

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 12:30 - Güncelleme: 16-04-2018 12:30

Bahçelievler su kesintisi 16 Nisan, sular Bakırköy'de ne zaman saat kaçta gelecek? İSKİ'den İstanbulluları üzen yeni bir açıklama geldi.Yapılan son açıklamaya göre İstanbul'un bazı semtlerinde 20 saati bulan su kesintileri yaşanacak. Başta Bahçelievler'in Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri olmak üzere sulan bugün yani 16 Mayıs Pazartesi saat 10.00'da kesileceke, yarın 17 Nisan Salı günü saat 06.00'da gelecek.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şöyle:

Güngören: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı

Esenler: Fatih ve Tuna Mahalleleri

Bakırköy: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım,Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

Bağcılar: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri."

Web sayfasından nasıl abone olunur: Abonelik işlemleri için 2 şekilde işlem yapılmaktadır.
a-) sözleşmesi olan aboneler
b-) sözleşmesi olmayan aboneler  WEB sayfasına üye olmanız yeterlidir.
İşyeri aboneliği için en yakın İSKİ şubesine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Yenileme nedir: İSKİ aboneliği olan bir adresin aboneliği iptal edildikten sonra ilgili adrese yeniden yapılan abonelik işlemine yenileme işlemi denmektedir.

Su birim fiyatı nasıl hesaplanır: a-) Konutlarda su birim fiyatı kademeli olarak hesaplanmaktadır.
1.kademe 0,33m3 averaj 2.kademe 0,33-0,67m3 averaj 3.kademe 0.67m3 üstü averaj da
b-) İş yerlerinde su faturaları tek kademeden hesaplanmaktadır.

Sayacın düzgün okunması için ne yapılır: Sayaç yerinin Açık, Temiz ve Aydınlık Olmasını Saglayınız. İSKİ görevlilerince düzenli olarak sayacınızın okunabilmesi, arızalı durumlarda değiştirilebilmesi için sayaç yerinizle ilgili gerekli tedbirleri alınız.
Kış aylarında ise ,sayaç yerinizi ahşap talaşı ile doldurarak sayacınızın donmamasını sağlayınız.

Hangi bankara fatura ödemesi yapılır: http://iski.gov.tr/web/tr-TR/musteri-hizmetleri/odeme-noktalari tıklayarak ödeme yapabileceğiniz bankaların listesini görebilirsiniz.

PTT'den fatura ödenir mi: Evet. PTT şubelerine gecikmiş faturalarınız dahil ödeme yapabiliyorsunuz.

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