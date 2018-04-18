Bahçeli'den zirve sonrası kritik adım! Başkanlık divanını topladı...

Misafir 18 Nisan 2018 16:33 Yok ağam yok yok yok boş laflara karnımız tok. Böyle korkaklara da oy moy yok. 3 dönem gözümü kulağı kapattım verdim bunlara. Daha yeni kurulmuş bir partiden bu kadar mı tırsılır yazık be yazık. Ne akpartiye ne mhp ye oy moy yok arkadaş. Ozan Arifin dediğ gibi