24 Haziran üniversitesi sınavına denk geldi. ÖSYM acil olarak toplandı. İşte yeni üniversite sınavı tarihleri...
Erken seçime gidiyoruz... Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini açıkladı... 24 Haziran 2018 günü erken seçim yapılacak... haberin devamı için tıklayın »
MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı yarım saatlik erken seçim zirvesinin ardından Genel Merkez'de MHP Başkanlık Divanı'nı topladı.
Dünkü grup toplantısında "26 Ağustos'ta erken seçime gidelim" diyerek siyaset dünyasının hareketlendiren MHP lideri Bahçeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Merkezi'ne geçen Bahçeli, Başkanlık Divanı'nı topladı. Bahçeli'nin Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında bilgilendirme yapacağı belirtildi.
Görüşmede neler konuşulduğu, erken seçim çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir karşılık verdiği merak ediliyor...
Erken seçim ne zaman? Erdoğan - Bahçeli zirvesindeki gerçek tarih...
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Bahçeli'den zirve sonrası kritik adım! Başkanlık divanını topladı... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini AnkaDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER