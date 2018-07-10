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Bahçeli'den yeni kabine ile ilgili ilk yorum!

Bahçeli'den yeni kabine ile ilgili ilk yorum!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini değerlendiren Bahçeli, "Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi. Bahçeli yeni kabinedeki isimlere ilişkin de değerlendirmede bulundu.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 17:35 - Güncelleme: 10-07-2018 17:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabineye ilişkin, "Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkati çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum." dedi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıklamasının ardından bugün de kabine üyelerinin yemin töreninin gerçekleştirildiğini belirterek, "Milletimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz." ifadesini kullandı.       

Bugün için 16 bakanlık ve bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ile kabinenin oluştuğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:       

"Henüz daha hepsini tanıma imkanını bulmuş değiliz. Ancak dağıtılan özgeçmişlere baktığımız vakit siyasi var, bürokrat var, bir de serbest hayatta bulunan şahıslardan oluşan bir kabine olduğu görülüyor. Demek ki bugünkü kabinenin yapısı bütün birikim ve tecrübeleri uygulamaya dökebilecek, bunu uygulayarak hayata geçirebilecek bir misyonu yüklenmiş olacaklar. Başlarında da Sayın Cumhurbaşkanı bulunacak. Allah hayırlı uğurlu etsin."       

BAŞARILI OLACAKLAR

Bahçeli, kabinenin yapısını nasıl bulduğu yönündeki soru üzerine, "Özgeçmişlerine bakarak bunları ifade ediyoruz. Şu an için Türkiye'nin beklenti ve taleplerine ve 2023 yılı hedeflerine yönelik bir uygulama kabinesi olarak dikkat çekmektedir. O bakımdan ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. MHP olarak da yasamada üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Denetim ve denge sorumluluğunu millet bize vermiştir. O sebepten dolayı bu sorumluluğu en iyi şekilde taşımayı düşünmekteyiz. İnşallah başarılı olacağız." dedi.       

MHP'Lİ İSİMLERİN YER ALMAMASI

MHP lideri Bahçeli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde MHP'li isimlerin yer almaması ile ilgili soruya, "Prensip meselesi. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesi sırasında pazarlık ve beklenti içinde olmamıştır. Sistemin etkin ve başarılı olması için gayret göstermiştir." dedi. Bahçeli,yeni kabinenin başarılı olacağına inandığını da sözlerine ekledi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oguz 10 Temmuz 2018 18:12 En azindan 1 bakan ülkücü olmaliydi. Yakismadi

    CEVAP YAZ 1 2
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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