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Bahçeli'den Tunceli şehitleri için taziye mesajı

Bahçeli'den Tunceli şehitleri için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 18:54 - Güncelleme: 27-10-2018 18:54

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında elverişsiz hava şartlarından dolayı şehit olan iki kahraman uzman çavuşun toplumda büyük bir üzüntüye neden olduğunu belirtti.

Şehit askerlerin hava şartlarına rağmen mücadeleden geri durmadığını vurgulayan Bahçeli, "Kahramanlar yurdu yaşatmak için yine destansı fedakarlıklarıyla milli gönüllerde devleşmişler, buza, dona, soğuğa rağmen vatan mücadelesinden, beka müdafaasından asla taviz vermemişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli taziye mesajında, "Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem ailelerine, silah ve mesai arkadaşlarına sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Vatan sağolsun, şehadetleri mübarek olsun." ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • MİSAFİR 27 Ekim 2018 19:47 BU ÇAĞDA ASKERLERİMİZ DONARAK CAN VERİYOR VE SİZLER BİRER TAZİYE MESAJI İLE GEÇİŞTİRİYORSUNUZ SAYIN BAHÇELİ VE SİZLER NASIL BAKAC AKSINIZ ANNELERİNİN YÜZÜNE .. VE NASIL OTURACAKSINIZ KOLTUKLARINIZDA ?? YANİ HAK EDİYORMUSUNUZ KOLTUKLARINIZDA OTURMAYI ??

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