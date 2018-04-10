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Bahçeli'den sert yanıt: Mekapları giyip gidebilirsin

Bahçeli'den sert yanıt: Mekapları giyip gidebilirsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sınırdaki askerlere moral için giden sanatçılara ağır sözler söyleyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Terörist üniformasını giyebilirsin dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 10:39 - Güncelleme: 10-04-2018 10:39

Partinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Sanatçılara ağır sözler sarf eden Kılıçdaroğlu'na "Ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir." dedi. Osmangazi Üniversitesindeki katiama da değinen Bahçeli, kimsenin elinde belge olmadan başkasını FETÖ'cü diye suçlayamayacağını ifade etti. Katliamı yapan araştırma görevlisini görevde tutan üniversite yönetimine istifa çağrısı yaptı.

Bahçeli'nin konuşmasını satırbaşları:

ESKİŞEHİR'DE ÖLENLERDEN BİRİ ÜLKÜDAŞIMIZ

5 Nisan günü gözü dönmüş bir katil Osmangazi Üniversitesi'ni kana buladı. Karanlık şahıs ülküdaşımız Fatih Özmutlu'nun da bulunduğu 4 kişiyi katletmiştir. Öncelikle kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Üniversite hayatı tartışmalı, şahsiyet ve ahlakı sancılı, sosyal ve beşeri hayatı sakat ve alçak bir anda gündeme yerleşmiştir. Önüne gelene, kafasını taktığını, mesnetsiz iddialarla FETÖ'cü diye suçlayan cani, üniversitede korku haline gelmiştir.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE İSTİFA ÇAĞRISI

4 ailenin umut ve hayallerini söndüren şerefsiz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Üniversite yönetiminin katil ile ilgili akıl sağlığı yerinde değildi açıklaması özrü kabahatinden büyüktür. Madem akıl sağlığı yoktu neden gerekli önlemler alınmadı. Akli dengesi yerinde olmayan birinin ihbarlarına ihtimam gösterilmesi bir bakıma suç ortaklığı değil midir? Akli dengesi olmayan, ar damarı çatlak bir şahsın ne işi vardır üniversitede? Görevden ayrılacak basireti hangi hallerde gösterilecektir? Üniversitede ilim ve irfanın omuz üstünde olunması gerekirken, taburların omuza alınması nasıl açıklanacaktır. Bu şahsın kripto FETÖ'cü olduğu herkesin dilindedir.

KİM BELGE OLMADAN FETÖ'CÜ DİYORSA...

Kim kime belge olmadan FETÖ'cü diyorsa onlarda bir kuyruk acısı, karanlık bir açık var demektir. FETÖ'cü olduğu konusunda birçok emare bulunan şahıs üniversiteye gölge düşürmüştür. Suç ve suçluya ön açanlar gizlenemeyecek kadar nettir. Sosyal medya zeminleri üzerinden ona bunu FETÖ'cü, çeteci gösteren, fitne yayan kim var ya lokması haram, ya da kripto damarı hafiyedir. Bunlar FETÖ'nün hedefleri için gizli bir faaliyet içinderdir. FETÖ'nün kökünün kurumasına destek verir gibi görünüp takoz koyan da bunlardır. Bunlara aldanmayın, kanmayın. Bu engelin kaldırılması vatan ve millet görevidir. FETÖ'nün kripto damarı son derece faal ve aktiftir. Kripto damarın tam manasında deşifresi ve imhası çok acil bir ihtiyaçtır.

SENDİKA ÜYELİĞİ VE BANKAYA PARA YATIRMAK FETÖ İÇİN YETERLİ MİDİR

Kanunen meşru bir sendika üyeliği muhatabını terörist yapacak mıdır Yine kanunlar çerçevesinde kurulmuş okullarda okumak, bankalara para yatırmak bir şahsın terör örgütü üyeliği için yeterli olacak mıdır?

Bunlar üzerine iyi düşünmek, yarınlarımızı riske atacak sosyal maliyetlere, içten içe büyüyen devlet düşmanlığına karşı mutlaka, ama mutlaka tedbir geliştirmek lazımdır.

NORMAL ŞARTLAR YOK Kİ OHAL'İ KALDIRALIM

FETÖ yıllar boyunca devletle iç içe geçmiştir. Mücadelede yırtılarak, kazınarak yok edilmesi tek seçenektir. Koro halinde OHAL kalksın diyenler, kaosa alkış tutanlar şuursuz sorumsuz zihniyetler. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. CHP'den TÜSİAD'ına OHAL'e karşı gelenler Türkiye'nin beka meselesini kavrayamayan maksatlı çevrelerdir. Hele bir CHP var ki akıl fukarasıdır.  CHP'nin paraşütü kapalıdır bunu çakıldığında anlayacaktır. FETÖ'cüler temizlenmeden OHAL bitmez. OHAL'in sürmesi milli zorunluluktur. 

KILIÇDAROĞLU YPG ÜNİFORMASI GİYEBİLİR

Kahraman askerlerimize destek veren sanatçıların tutumu alkışlanacak bir tutumdur. Sayın Kılıçdaroğlu rahatsız olduysa kendine yakışanı yapsın. Kılıçdaroğlu ayaklarına Mekaplarını giyip YPG üniforması giyebilir. Önüne geçen yoktur, karşısında engelde yoktur. Buyursun yolu açık olsun. Türk milletinin hakkında vereceği hükme seve seve ya da istemeye istemeye kabule etsin. CHP lideri Kılıçdaroğlu söz konusu çıkışıyla ülkemizin terörle mücadelesine karşı çıkan ülkelere dolaylı destek vermiştir. Gezi seviciler kandil sevdalıları devlete küfreden sözde sanatçılar CHP çatısı altında sonlarını hazırlayacaklar. Bu CHP'den bir halt olmaz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Nisan 2018 11:24 Ak Parti ve mhp İYİ'den İYİ'ye İYİ Partiden tırsmış bayağı. İsterse Ölülere OY kullandırın isterse Mühürsüz Oy kullanın 2019'da size İYİ bir Osmanlı tokadı yapıştıracak bu halk.

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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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