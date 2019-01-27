Bahçeli'den sert sözler: 'Elimizin tersiyle itiyoruz'

Partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda, "Beka sorunu yok, zeka sorunu var" diyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Boş işlerle geçirecek vakit yoktur ya bir olacağız ya da ümitleri heba ve israf edeceğiz. Ya adam gibi olup davamızı omuzlarda taşıyacağız ya da serpilmek yerine yatağından taşan ırmaklar gibi sağa sola taşıp gideceğiz.

"ELİMİZİN TERSİYLE İTİYORUZ"

Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz. Günlük hesapların peşinde koşmayan yüksek vasıflı insanlarla hedeflerimize ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın başarısı MHP'nin başarısıdır. Beka sorunu yok, zeka sorunu var' diyen, 31 Mart'a yönelik sinsi sinsi kaos hazırlığı yapan siyasi maskaralardan sorulacak hesabımız vardır.

"CHP YİNE YANLIŞ TARAFTA"

CHP yine tarihin yanlış tarafındadır. HDP ile gönül ittifakı kuranlar, FETÖ'nün kumandası altında olanlar, YPG'yi kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş oluşum görenler, bekayı nereden bilecek, bekanın nesini idrak edecektir? Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar beka diyeceğiz.

VENEZUELA'DAKİ SİYASİ KRİZ

Venezuela'daki tüyler ürpertici feci olayları görüyorsunuz. ABD Başkanı Trump seçilmiş bir devlet başkanını yayımladığı Twitter mesajı ile devirmeye kalkmıştır. Bu haydutluktur, darbeciliktir despotluktur kanunsuzluklarla hüsran verici bir ilkellikltir.

''TRUMP'IN, MADURO'YA DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ ŞİDDETLE KINIYORUM''

Trump yarın sabah kalktığında canını sıkan bir devlet ya da hükümet başkanı ile ilgili yeni bir açıklama yaparsa dünyanın akıbeti ne olacaktır? Trump'ın, Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. Venezuela'nın iç savaş şartlarına sürüklenmeden bu badireyi atlatmasını temenni ediyorum.''