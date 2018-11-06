Bahçeli'den sert 'andımız' tepkisi: Asıl siz kimsiniz

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin konularda açıklama yaptı. Bahçeli, ''ABD, aynı anda Türkiye'yi idare etmekte hem de YPG'yi korumaktadır. Bu yanlıştır, samimiyetsizliktir. Türkiye'nin ambargodan muaf tutulması değerlidir.''ifadelerini kullandı. Andımız konusuna değinen Bahçeli, ''Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Türklük son günlerde masaya yatırılıyor. Bitmiş tartışmaları alevlendirmek kimseye fayda sağlamaz. Türk milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Nereye varmak istiyorsunuz?'' dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları...

'ANDIMIZ' TEPKİSİ- Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Türklük son günlerde masaya yatırılıyor. Bitmiş tartışmaları alevlendirmek kimseye fayda sağlamaz. Nedir meseleniz, nereye ulaşmaktır hedefiniz. Türk milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Nereye varmak istiyorsunuz? Türk milletini tartışmak emperyalizme selam yollamaktır. Hiçbir milliyetçi, ülkücü buna razı olmaz. Onu bunu bilmeyiz, işimize bakarız... Sözde aydınlar, içimize sızmış yabancı hayranlarıdır. Türklükte ırk arayan, Türkçülüğü ırkçılıkla aynı gösteren kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır. Andımız okumak ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak değildir. Türkçülük ırkçılık değildir. Türkçülüğü Irkçılıkla bir gören kim varsa tarihi bir hatanın ortasındadır.

ENFLASYONLA MÜCADELE KONUSU- Enflasyon rakamlarını herkes gördü. Bir gerçek var ki enflasyon canavarı başını çoktan kaldırmıştır. Yüzde 10'luk fiyat indirilmesinin etkisi sınırlı olmuştur. Dileğimiz ekonominin hareketlenmesi. Döviz artınca fiyat etiketlerini anında şişireler, döviz gerileyince neden aynı tavrı geliştirmiyorlar. Kur geçişkenliği ile indirimlerin günlük fiyatlara yansıma zarurettir. Dövizin artışıyla fiyatı artıranlar inince fiyatları geri düşürmezlerse kazandıkları her lira haramdır. MHP ekonomik sorunlarından siyasal çıkar devşirmeyecek milli ahlaka sahiptir.

''TÜRKİYE'Yİ İDARE EDİP YPG'Yİ KORUYOR''- Türkiye, tarihsel haklarından vazgeçemez. Terörle mücadelede sonuca ulaşılmalıdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi takdire şayandır. ABD, aynı anda Türkiye'yi idare etmekte hem de YPG'yi korumaktadır. Bu yanlıştır, samimiyetsizliktir. Türkiye'nin ambargodan muaf tutulması değerlidir.

''TERÖRİSTLE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ EŞİTLEMEK ŞEREFSİZLİKTİR''- Türkiye'yi kurnazca yeni çözüm sürecine çekme arayışı varsa Türk milleti bu oyuna kesinlikle gelmeyecektir. ABD'nin dürüstlüğün çizgisinden sapılmaması hem kendisinin hem de Türkiye'nin iyiliğinedir. Terörle masa kurulmaz, aman diyerek tavizler vermekle akan kan durmaz. Terörün bitişi konuşmakla olmaz. Teröristlerle Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek şerefsizliktir, buna kimse cüret edemez. Hepimiz Türk milletiyiz.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER - Egemenlik haklarımızla oynamanın ağır bedelleri olacağını çok iyi bilmelidirler. Türkiye'yi dışlayarak Ege ve Akdeniz'de hakimiyet kurulamaz. Tehditvari bir dille konuşulması meşru haklarımızı gölgeleyemez. Olgun tavrımızı ürkeklik görmesinler. Türk milleti korsanlıkların başını ezecek iradeye hala sahiptir.

''IRAK TÜRKMENLERİNİ HAFİFE ALMASINLAR''- Irak Türkmenleri varlık mücadelesini kanları, canları pahasına sürdürmektedir. Irak Türkmenleri, yeni hükümette görev bekliyor. Seçimlerin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümet henüz kurulamadı. Irak Türkmenlerini hafife almasınlar. Kerkük Türk'ün atar damarıdır.

AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK- Ampute Milli Takımımızı kutluyorum. Final maçında penaltı kaçıran Gazi Osman Çakmak, 'hakkını helal etsin' demiş. Kahraman kardeşim müsterih ol. Bizim sende hakkımız yoktur. Senin biz de hakkın çoktur. Asıl siz hakkınızı helal edin.

''ATATÜRK TÜRK TARİHİNE DAMGA VURMUŞ BİR DEĞERDİR''- Atatürk, Türk tarihine damga vurmuş bir değerdir. Atatürk'ün mücadelesinde tavizin kırıntısı yoktur. Atatürk, Anadolu'yu düşman postallarından temizleyip Türk milletini yüksek hedeflerine yönlendirdi. Atatürk, Türk milletinin ortak değeridir, Türkiye'nin iftiharıdır. Atatürk demek 'Ne mutlu Türküm' sözüne sadakattir. Atatürk demek 'Cumhuriyet' demektir.

''AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN''- Uzlaşmaya kulak tıkayanlar, sıkılı yumruklarla pozisyon alanlar toplumsal barışa kastedenlerdir. Kadına şiddet, cinayet, taciz haberleri sıradanlaşmıştır. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntıları herkesi tehdit etmektedir. Fabrika yangınları neden? Bu konu sorgulanmalıdır. Fabrika neden yanar. Hatta niye yakılır? Buna kimsenin hakkı yoktur. Aklımızla dalga geçmeyin.