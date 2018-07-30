Bahçeli'den İYİ partililere tehdit! Ayağınızı denk alın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bahçeli Koray Aydın'ın Merak Akşener'in evinin önünde yaptığı "liderimiz Devlet Bahçeli" gafıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: ''Koskoca bir cümlenin içinde gaf olmaz. Bu cümle kasıtılı olmuştur. Herkes bir yuhalama başlarsa İYİ Parti bunu altından kalkamaz. Ayaklarını denk alsınlar. Kopmalar olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bazıları var ki hiç bir şekilde MHP'yle bir bağları kalmamıştı''
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