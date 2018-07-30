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Bahçeli'den İYİ Partililere tehdit! Ayağınızı denk alın!

Bahçeli'den İYİ Partililere tehdit! Ayağınızı denk alın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Koray Aydın'ın gafıyla ilgili açıklama geldi. Bahçeli, "Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın." ifadelerin kullandı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 15:17 - Güncelleme: 30-07-2018 15:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli Koray Aydın'ın Merak Akşener'in evinin önünde yaptığı "liderimiz Devlet Bahçeli" gafıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

 Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: ''Koskoca bir cümlenin içinde gaf olmaz. Bu cümle kasıtlı olmuştur. O kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bu gaf olur.

İYİ PARTİ'YE AYAĞINIZI DENK ALIN: Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımızın ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.Orada bir genel başkanı yuhalatacak bir gaf olamaz, bunun altından İYİ Parti kalkamaz, herkes ayağını denk alsın.

İYİ PARTİ'DEN KOPMALAR OLUR MU: Kopmalar olur mu bilmiyorum, bizden koptuklarını biliyoruz bize dönerler mi bilemiyoruz. Ama şu kesin ki aralarında bazı isimlerin MHP ile bağları tamamen kesilmiştir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • germiyanlıgil 30 Temmuz 2018 16:00 Sayın BAHÇELİ reis helal olsun bravo yiğit ükcüler arkanda mantar türkücülerin tıpası patladı plan çöktü OKAAAA

    CEVAP YAZ 1 7
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KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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