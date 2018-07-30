Bahçeli'den İYİ Partililere tehdit! Ayağınızı denk alın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahçeli Koray Aydın'ın Merak Akşener'in evinin önünde yaptığı "liderimiz Devlet Bahçeli" gafıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: ''Koskoca bir cümlenin içinde gaf olmaz. Bu cümle kasıtlı olmuştur. O kelimeyi oluşturan bir kaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve kavramlar nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bu gaf olur.

İYİ PARTİ'YE AYAĞINIZI DENK ALIN: Orada bana ulaşan bilgiler çerçevesinde, sayın genel başkan yardımcımızın ifade ettiği gibi 4 kişi arasında eğer bir konuşma planlama ve dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir.Orada bir genel başkanı yuhalatacak bir gaf olamaz, bunun altından İYİ Parti kalkamaz, herkes ayağını denk alsın.



İYİ PARTİ'DEN KOPMALAR OLUR MU: Kopmalar olur mu bilmiyorum, bizden koptuklarını biliyoruz bize dönerler mi bilemiyoruz. Ama şu kesin ki aralarında bazı isimlerin MHP ile bağları tamamen kesilmiştir.