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Bahçeli'den Gül'ün Aday değilim sözlerine ilk yorum!

Bahçeli'den Gül'ün Aday değilim sözlerine ilk yorum!

Herkes Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağını merak ediyordu. Gül cumartesi günü bir açıklama yaparak aday olmadığını açıkladı. Gü'ün sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu. Bahçeli bakın ne dedi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 11:30 - Güncelleme: 30-04-2018 11:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmamasıyla ilgili ilk kez konuştu ve ""Keşke kardeşlik kelimesini ağzına alsaydı" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Aday değilim" açıklamasına değinen Bahçeli, "Kardeşlik hukuku yerine getirildi mi" sorusunu "Kardeşlik hukuku adı konmadan yerine geldi. Keşke açıklamasını kardeşlik sözlerini ağzına alarak yapsaydı. O zaman daha anlamlı olurdu. Ama o anlama gelen cümleleri var" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU HATASINDAN DÖNÜYOR"

Gazetecilerin CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partilerine geri dönme ihtimali sorusunu da yanıtlayan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir hatadan vazgeçmiş demektir. 15 milletvekilinin kendi öz partisine dönmesi gerekir. Abidik gubudik işlerden vazgeçmek lazım.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • misafir 30 Nisan 2018 11:57 Kendinde aday olabilme cesaretini bulamayıp ta başkalarının kuyruğuna takılıp gidenlerin bir başkalarını eleştirmeye hakkı yoktur.Herkes kendi evinin içine baksın.

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