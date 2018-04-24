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Bahçeli'den Gül çıkışı: Sinsi bir strateji...

Bahçeli'den Gül çıkışı: Sinsi bir strateji...

Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün olası adaylığını değerlendiren Bahçeli, "CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. " dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 22:04 - Güncelleme: 24-04-2018 22:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. " dedi.

Türkiye'ye seçimler öncesi tuzak kurulduğunu belirten Bahçeli, "Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye'ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI HAZMEDEMEYENLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda; cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP'ten kazıktan boşanmışlardır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARI HEYECANLIDIR"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası adaylığını da değerlendiren Bahçeli, "Şimdi 11'nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir." değerlendirmesinde bulundu.

"KARDEŞLİK NE ARA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ"

Gül'ün siyasi bir itibar kaybı ile karşı karşıya kalacağına değinen Bahçeli son olarak, "Sayın Erdoğan'ın 2007yılı Nisan ayında "kardeşim" açıklamasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Abdullah Gül, siyasi akıl ve vefa ahlakını tartışmaya açacak bir kayıp ve kopuşun arifesindedir. Kardeşlik ne ara karanlığa gömüldü? Sayın Gül böylesi bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • gül 24 Nisan 2018 23:12 sanane sen kendi çatı adayına bak kim aday olursa olsun

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TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Devlet Bahçeli
DEVLET BAHÇELİ KİMDİR?

1948 yılında Osmaniye'de doğdu. Yörede Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensuptur. İlk öğrenimini Osmaniye'de, orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Dr.BAHÇELİ, üniversite öğrenimini Anka

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